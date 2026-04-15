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Usa, La Russa “Meloni non poteva stare in silenzio, non c’è nulla di insanabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Giorgia Meloni non può e non avrebbe mai potuto stare in silenzio di fronte a un atteggiamento nei confronti del Papa come quello che si è verificato da parte del presidente degli Stati Uniti d’America. Solo chi non conosce il rapporto che c’è tra l’Italia, complessivamente, il Papa e la Chiesa cattolica può immaginare che il presidente del Consiglio italiano non reagisca a un attacco al Papa. Quindi ha fatto molto bene”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa a margine di un evento a palazzo Giustiniani.

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(Fonte video: Senato della Repubblica)

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