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Economia

Cesare De Lorenzi riconfermato alla guida dell'Associazione europea dei concessionari Citroen

Chardon e De Lorenzi
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Il concessionario cremonese Cesare De Lorenzi è stato rieletto nel ruolo di presidente europeo della Associazione dei Concessionari Citroen. Ad annunciarlo, su Linkedin, è stato Xavier Chardon Ceo di Citroën. De Lorenzi, nel 2020, era stato il primo italiano a raggiungere questo traguardo, e la rielezione conferma la sua capacità nel ruolo.

“Cesare è più di un leader: è un vero e proprio sostenitore di Citroën” ha scritto il Ceo. “Appassionato, impegnato e sempre pronto a dire le cose come stanno. È proprio questo che rende il nostro dialogo più solido e ci spinge a migliorare ogni giorno.

Al suo fianco c’è una rete di concessionari solida, rappresentativa e profondamente coinvolta. Una comunità che ci stimola, ci supporta e fa progredire il Brand” ha concluso Chardon.

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