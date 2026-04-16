Juvi, Vecchiola: "Conta il collettivo" dopo la serata da Mvp al PalaRadi

Ospite di Basket&co, il talk di CR1 dedicato alla pallacanestro, Tommaso Vecchiola esce dalla sfida con Roseto con la miglior prestazione personale in Serie A2, ma il suo primo pensiero resta la squadra.

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“Sicuramente belle sensazioni, perché è stata una bella serata, abbiamo fatto una bella partita di squadra – racconta nel dopopartita -. Poi sono contento di essere andato bene, ma la cosa che rimane all’occhio comunque è il collettivo, perché oggettivamente abbiamo fatto tutti una bella partita”.

I numeri raccontano una serata completa, 19 punti, 6/6 da tre, 9 assist, ma per il play della Juvi il passaggio è anche mentale: “A me piace avere responsabilità, ne parlavo l’altro giorno col coach. Da inizio stagione credo di essere cresciuto molto anche a livello di conoscenza dei miei mezzi. Per me quest’anno è stato molto importante e credo di poter dare tanto in questo campionato. Sono contento che qualcosa si inizi a vedere fuori e spero che sia soltanto una base su cui costruire”.

Nel corso della gara c’è stato anche un momento di confronto diretto con Luca Bechi: “Ogni tanto quando magari mi faccio un po’ travolgere dal momento, sia in positivo che in negativo, vado in overplay. Lui giustamente mi prende, mi dice di stare un attimo calmo, mi corregge su quello che ho sbagliato e mi dice di non andare over ritmo, perché è un ruolo delicato e se vado fuori ritmo poi tutta la squadra ne risente”.

La partita è sembrata semplice, ma Vecchiola riporta il focus sulla qualità della prestazione: “Serata perfetta, abbiamo giocato molto bene. Loro come noi avevano acciacchi, ma non è una scusa. Sono una squadra diversa con Harrison, non era una partita facile come poi siamo stati bravi a far sembrare”.

Fotografia della sua serata uno degli assist più belli: “Un flash è l’alley-oop per Simo Barbante, perché scherziamo sempre sul fatto che non gli passo la palla. Poi siamo dello stesso paese, quindi c’è un certo tipo di rapporto fra di noi e quell’azione lì mi ha fatto sorridere”.

L’intervista completa a Tommaso Vecchiola è disponibile nella puntata di Basket&co, anche on demand sul sito di CR1 e sulle smart tv con il tasto rosso del telecomando. Appuntamento alla prossima puntata lunedì 20 aprile alle 22 su CR1, canale 19.

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