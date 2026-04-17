Dalle Casematte riemerge una strada rinascimentale: la scoperta degli archeologi

Non una scoperta immediata, ma il risultato di settimane di lavoro paziente, meticoloso e altamente qualificato. Nel cuore delle Casematte nord di Pizzighettone, durante gli interventi di riqualificazione dell’area, è emersa una testimonianza storica di grande valore: un tratto di strada risalente con ogni probabilità all’epoca rinascimentale.

I primi segnali, affiorati nel corso degli scavi in trincea per la posa dei sottoservizi, sono apparsi inizialmente frammentari e poco significativi. Solo grazie alla costanza degli archeologi della ditta Archeosfera S.r.l.S., impegnati sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, e con il coordinamento dell’archeologa Nicoletta Cecchini, è stato possibile approfondire le indagini e portare alla luce una struttura ben conservata.

Si tratta di un lacerto stradale realizzato in ciottoli e laterizi caratterizzato da un orientamento differente rispetto agli edifici attuali. Un elemento che suggerisce una configurazione urbanistica precedente alla costruzione delle Casematte e che apre nuove prospettive sulla storia dell’area.

Il ritrovamento, maturato dopo oltre due mesi di scavi, rappresenta un tassello importante per la conoscenza del passato di Pizzighettone, restituendo profondità storica a un contesto già ricco di testimonianze.

Parallelamente, lungo l’asse della trincea, stanno emergendo ulteriori tracce sporadiche, forse riconducibili a edifici tardo medievali e rinascimentali.

Il progetto di riqualificazione è promosso dal Comune di Pizzighettone e curato dallo studio dell’ingegnere Bernardo e dell’architetto Letizia Vanelli. Le attività di scavo proseguono per verificare la presenza di ulteriori evidenze prima della posa definitiva.

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