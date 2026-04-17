29° Viaggio della Memoria, uno speciale su CR1 per raccontare Norimberga e Flossenbürg

Tre giorni nei luoghi simbolo della storia europea, tra Norimberga e Flossenbürg. Per restituire immagini, voci e riflessioni del 29° Viaggio della Memoria, CR1 propone un reportage a cura di Maria Cristina Coppola.

Lo speciale raccoglie i momenti più significativi di un’esperienza che ha coinvolto quasi 600 partecipanti della provincia di Cremona tra studenti, insegnanti e accompagnatori. Dalla visita alla Sala 600 del Tribunale di Norimberga fino al campo di Flossenbürg, il racconto segue un percorso profondamente umano.

Particolarmente intensa la tappa a Flossenbürg, dove la cerimonia commemorativa ha rappresentato uno dei momenti più forti del viaggio. Proprio nel giorno dell’uccisione, nel 1945, del teologo Dietrich Bonhoeffer, il ricordo delle vittime del campo di concentramento ha coinvolto l’intero gruppo in un momento partecipato e rispettoso.

Ad aprire la cerimonia, la musica: l’Ave Maria di Astor Piazzolla, eseguita da Jacopo Luigi Gosta Johansson alla chitarra ed Edoardo Botti al violino, studenti del liceo musicale Stradivari, ha accompagnato un silenzio carico di significato.

Uno speciale che prova a restituire ciò che resta dopo il viaggio: le domande, le immagini, le parole e il senso di un’esperienza che continua anche una volta tornati a casa.

Lo speciale sul 29° Viaggio della Memoria andrà in onda su CR1 (canale 19) e in streaming su cr1.it venerdì 17 aprile alle ore 22, con repliche martedì 21 aprile alle 20.30 e mercoledì 22 aprile alle 10.

© Riproduzione riservata