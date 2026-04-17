La musica protagonista assoluta a Cremona, quest’anno, con gli eventi sostenuti dall’amministrazione comunale, per una spesa complessiva che si aggira, tra contributi e sussidi, a oltre 370mila euro per manifestazioni gratuite per il pubblico. Al via proprio oggi la seconda edizione di “Forte Fortissimo”, con il Record Day Store, occasione per il Comune per fare il punto sulla ricca programmazione che aspetta cremonesi e visitatori in tutto l’arco dell’anno.

Il calendario è stato presentato dal sindaco Andrea Virgilio e l’assessore Luca Burgazzi affiancati da Paola Milo, responsabile del servizio Turismo.

Il lavoro dell’Ufficio Musica del Comune di Cremona prosegue così nel rafforzare sinergie, accompagnando la crescita di una scena musicale sempre più riconoscibile, dinamica e attrattiva. Molteplici sono infatti le azioni attivate per omogeneizzare l’offerta sulla totalità dell’anno, tra queste il dialogo costante con i live club della città e la prima edizione dell’avviso pubblico a loro sostegno Forte, Fortissimo club 2026, con una neonata rassegna di 12 appuntamenti diffusi nel periodo invernale e primaverile indoor. La rassegna prosegue sostenendo, anche economicamente, una programmazione coordinata, diffusa e di qualità, che accompagna cittadini e visitatori dalla primavera all’autunno.

L’assessore al Turismo, Espressività giovanile e Associazionismo Luca Burgazzi ha commentato al riguardo: “Forte, Fortissimo cresce insieme alla città: questa seconda edizione rappresenta un’evoluzione concreta di un percorso che oggi si dimostra solido e sempre più credibile. Cremona sta costruendo una propria identità contemporanea anche attraverso la musica, capace di dialogare con i giovani, attrarre pubblico e generare nuove opportunità. La qualità e la varietà della programmazione 2026 sono il risultato di un grande lavoro di rete”.

“Oggi – ha dichiarato il sindaco Andrea Virgilio – presentiamo la nuova programmazione musicale che da qui fino al mese di ottobre trasformerà la città in un palcoscenico diffuso, capace di accogliere concerti, eventi e incontri, rafforzando e rinnovando la sua profonda identità musicale. La musica è un linguaggio universale, capace di costruire legami e parlare alle nuove generazioni: è proprio a partire da questa consapevolezza che l’amministrazione ha scelto di investire con convinzione nella cultura e nella creatività, destinando oltre 370 mila euro a un palinsesto musicale che vuole dare forma a una città fatta di opportunità e di libertà di espressione. Non si tratta solo di un investimento economico, ma di una scelta di visione: credere in una città sempre più viva, aperta e contemporanea, facendo della musica un’esperienza condivisa e un motore di crescita per l’intera comunità”.

Un percorso musicale articolato e continuo che, grazie a nuove collaborazioni e all’ingresso di importanti realtà nazionali, amplia ulteriormente l’offerta culturale cittadina. In questo contesto si inserisce uno degli appuntamenti simbolo dell’edizione 2026: il ritorno a Cremona della Festa della Musica del 21 giugno. Celebrazione di respiro mondiale, diffusa in centinaia di città in tutto il mondo, la Festa della Musica segna il solstizio d’estate trasformando lo spazio urbano in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il suo ritorno a Cremona dopo molti anni rappresenta un momento altamente simbolico e strategico, capace di rafforzare il legame tra la città e la dimensione internazionale della musica come linguaggio universale, accessibile e condiviso.

Altri segnali evidenti della crescita sono l’ingresso di nuove realtà di rilievo: per la prima volta approda a Cremona il Festival Beat, storico appuntamento internazionale giunto alla 32ª edizione, punto di riferimento per la cultura beat e rock’n’roll, così come debutta in città il Woodland Festival, format contemporaneo proveniente dall’Emilia, capace di coniugare musica elettronica, natura e nuove tendenze.

La stagione prende il via ad aprile con il Record Store Day, celebrazione internazionale della cultura del vinile in un percorso diffuso tra musica e socialità urbana. A seguire, il Vecchio Ospedale Festival trasforma uno spazio simbolico della città in un luogo di incontro tra culture, suoni e comunità. L’International Spring Music Festival apre la stagione concertistica con una proposta di respiro internazionale, mentre Sinapsìa invita il pubblico a un’esperienza immersiva tra arti, percezione e relazione.

Nel mese di maggio, La Grande Festa del Fiume Po unisce natura, comunità e musica in un grande evento che celebra il grande fiume, mentre Cremona Contemporanea porta la città dentro i linguaggi dell’arte contemporanea. L’Agro ai Giovani riattiverà, con un doppio appuntamento estivo, la rinnovata cascina Marasco della cooperativa Agropolis. Il Cremona Pride e le Fiestas Latinas d’Estate rafforzano il carattere inclusivo e multiculturale della rassegna, ampliando pubblici e partecipazione.

Giugno si apre con il Porte Aperte Festival intrecciando musica, fumetto e letteratura contemporanea; il Monteverdi Festival valorizza la grande tradizione musicale cremonese con produzioni di alto livello internazionale mentre eventi come Stradeejay, Infinity1 e il Classics’ streetball party animano la città con linguaggi pop e spettacoli dal grande impatto. Il Cremona Summer Festival e la Festa della Musica daranno battesimo all’estate coinvolgendo il centro storico in una fresca, diversificata e diffusa programmazione musicale. L’arrivo del Festival Beat arricchisce ulteriormente il mese con una proposta di forte identità culturale e musicale, contribuendo ad ampliare l’indotto internazionale che il comparto cittadino coinvolge.

L’estate prosegue con alcuni degli appuntamenti più attesi: le celebrazioni per il decennale di Tanta Robba Festival, tra i principali festival estivi italiani, Luppolo in Rock Festival, punto di riferimento per il pubblico metal e hard rock e la storica Arci Festa, spazio di socialità, musica e partecipazione. Eventi e rassegne di rilievo come Emergency Beat, Sotto le Stelle del San Paolo e Casa Siqueiros x Giovani in Centro contribuiscono ad arricchire e differenziare ulteriormente l’offerta musicale in luoghi diversi della città.

A fine estate, il debutto di Woodland Festival introduce nuovi linguaggi e pubblici, mentre appuntamenti come Vinile Totale, Vecchio Passeggio Art Fest e Balera Punk Fest confermano la capacità della città di proporre format eterogenei ed innovativi.

L’autunno si apre con Cremona Musica Expo and Festival, evento di rilievo internazionale dedicato alla musica e alla liuteria e con momenti simbolici come l’atteso ritorno del progetto under18 Back to School! e Compleanno in Piazza, a conferma di una programmazione ormai sempre più omogenea nei dodici mesi dell’anno.

Un calendario che dimostra come Cremona, sempre più città della musica contemporanea, stia vivendo una fase di crescita significativa della propria scena musicale e culturale: una città sempre più dinamica, capace di attrarre nuove progettualità, valorizzarne le eccellenze locali e costruire un’offerta culturale continua, diffusa e di qualità.

Per informazioni visitare turismocremona.it e il profilo Instagram: @turismocremona.

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