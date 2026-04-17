Panatta “Sinner può vincere sia Roma che Roland Garros”





ROMA (ITALPRESS) – “Sinner? Secondo me ha la possibilità di vincere sia Roma che Parigi. Poi dipende anche dall’altro, perché se la giocano solo loro due. Adesso lui è numero uno, poi Alcaraz sarà numero uno, ma bisognerà vedere alla fine dell’anno. Ora si entra nel vivo, Montecarlo è un torneo importante ma Roma ha un altro sapore e poi c’è il Roland Garros. Il fatto di aver vinto Montecarlo in finale contro Alcaraz è molto importante perché lui prende fiducia. Di fiducia non ne ha tanto bisogno, ma ha recepito molto bene i meccanismi su terra battuta”. Queste le parole di Adriano Panatta, a margine della a margine della presentazione della 25esima edizione di “Banca Generali – Un Campione per Amico” al Salone d’Onore del Coni, sulle possibilità di Jannik Sinner di vincere gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

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