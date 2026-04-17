Pastore “Rimasto legato a Palermo, torno spesso”





PALERMO (ITALPRESS) – “Questa è una squadra che ha marchiato la mia carriera: è stata la mia prima esperienza in Europa, ci tengo tantissimo alla città e al percorso che ho fatto qui, che mi ha permesso di arrivare in squadre ancora più importanti; l’affetto che ho per questa squadra e questa città non lo sento per nessun altra realtà della mia carriera”. Lo sottolinea l’ex trequartista del Palermo Javier Pastore, durante un incontro con la stampa organizzato a Villa del Gattopardo da Betsson.Sport, match sponsor della sfida tra i rosanero e il Cesena. “Torno spesso qui, le persone mi vedono quando vado allo stadio ma vengo con più frequenza di quanto la gente crede”, confessa l’argentino.

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