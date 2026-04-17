Suzuki eVitara, il SUV a emissioni zero





ROMA (ITALPRESS) – Suzuki apre un nuovo capitolo della propria storia con il lancio della eVitara, il primo modello elettrico del gruppo giapponese a trazione integrale. Un SUV progettato per unire mobilità a zero emissioni e spirito d’avventura. La vettura si basa sul concept “Emotional Versatile Cruiser” e presenta linee scolpite che comunicano solidità. Il frontale, privo di griglia tradizionale, dal design aerodinamico, integra fari Matrix LED a tre punti. Le proporzioni sono definite da un passo di 2.700 millimetri, dai passaruota rinforzati, dalle protezioni laterali e da cerchi da 18 e 19 pollici. La piattaforma nativa Heartect-e permette di ridurre gli sbalzi, ottimizzando l’impatto estetico e la protezione della batteria integrata nel pianale. L’abitacolo offre un’esperienza tecnologica centrata sulla “grande area display”. Il sistema comprende uno schermo centrale da 10,1 pollici per l’infotainment, compatibile wireless con Apple CarPlay e Android Auto, e una strumentazione digitale da 10,25 pollici personalizzabile. Spiccano la consolle centrale flottante con selettore “shift by wire” e la View Camera a 360 gradi per le manovre. La praticità è garantita dai sedili posteriori scorrevoli di 160 millimetri, che aumentano la volumetria del bagagliaio del 30%. La eVitara è equipaggiata con una batteria al litio-ferro-fosfato da 61 kilovattòra che garantisce sicurezza ed affidabilità ed un’autonomia massima urbana di 581 chilometri. La ricarica rapida DC permette di passare dal 10% all’80% in 45 minuti. La versione Allgrip-e a trazione integrale utilizza due motori indipendenti (eAxle), sistema dual motor, compatti e ad alta efficienza. Il motore anteriore con una potenza di 174 cavalli e una coppia di 193 Newton metro, il motore posteriore con una potenza di 65 cavalli e una coppia di 114 Newton metro, per una erogazione totale di 184 cavalli e 307 Newton metro di coppia. Il sistema include la modalità “Trail” per i terreni difficili, applica forza frenante alle ruote che slittano per distribuire coppia a quelle con aderenza.

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