Ultime News

18 Apr 2026 Pizzighettone, truffa con falsi SMS: finto operatore ruba 6.000 euro
18 Apr 2026 Operazioni di rimpatrio: la Polizia di Stato di Cremona espelle otto clandestini
18 Apr 2026 Inaugurato il nuovo bar del Museo del Violino: un bistrot tra cultura e gastronomia
18 Apr 2026 Caso Sgroi: strategie processuali diverse tra Milano e Bergamo
18 Apr 2026 Passerella sull'Adda, entro una settimana progetto di smantellamento in procura
Nazionali

Amici, oggi nuovo appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) –
Nuovo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show di Amici stasera, sabato 18 aprile. Gli occhi sono tutti puntati sui dieci allievi ancora in corsa per la vittoria.  

Tre squadre: quella di Pettinelli ed Emanuel Lo con il cantante Gard e i ballerini Alessio e Kiara. Quella di Zerbi-Celentano formata da Emiliano e Nicola, ballerini e Elena e Riccardo, cantanti. La terza, quella di Cuccarini e Peparini con Angie e Lorenzo, cantanti e Alex, ballerino.  

A valutare le loro performance i giudici del serale: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus con Cristiano Malgioglio. 

Torna Alessandro Cattelan con la sfida di ‘Password’, che mette alla prova con il gioco, l’attrice Vanessa Incontrada e il comico Luca Laurenti. In studio anche il comico Carlo Amleto. 

Per la musica grande attesa per il ritorno sul palco di Amici di Biagio Antonacci cantautore e musicista che presenta il suo nuovo brano ‘You&Me’. Ad Amici stasera ci sarà anche Nicolò Filippucci, concorrente della scorsa edizione e reduce dalla vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo con il singolo ‘Tutte Le Ragazze Vogliono Canzoni D’Amore’. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...