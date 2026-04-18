Settimana mondiale delle vaccinazioni: Asst Cremona in prima linea per la prevenzione

In occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni promossa dall’Organizzazione Mondiale della Salute in programma dal 24 al 30 aprile 2026, l’ASST di Cremona organizza un open day vaccinale dedicato agli over 65 per prevenzione due infezioni particolarmente frequenti e potenzialmente gravi: pneumococco e herpes zoster.

L’appuntamento è venerdì 24 aprile 2026, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, al Centro HUB Vaccinale di via Dante 134 a Cremona (piano terra). L’accesso è libero e senza prenotazione.

“Lo pneumococco è un batterio molto diffuso ed è tra le principali cause di polmonite e meningite batterica”, spiega Antonella Laiolo, direttore della SC Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive dell’ASST di Cremona.

“Le infezioni da pneumococco possono essere particolarmente gravi nei bambini piccoli, nelle persone con più di 65 anni e in chi soffre di patologie croniche o ha difese immunitarie ridotte. Il batterio può causare polmoniti, meningiti e sepsi, cioè infezioni diffuse in tutto il corpo che possono avere conseguenze molto serie. Negli over 65, la polmonite pneumococcica può portare a ricoveri prolungati e, nei casi più gravi, anche al decesso. Per questo la vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione“.

“L’herpes zoster, conosciuto anche come fuoco di Sant’Antonio, è causato dallo stesso virus della varicella, che può rimanere silente nell’organismo per molti anni e riattivarsi con l’avanzare dell’età o in presenza di un abbassamento delle difese immunitarie”, continua Laiolo.

“Si manifesta con un’eruzione cutanea dolorosa e può provocare un dolore persistente anche dopo la guarigione delle lesioni. Si stima che una persona su tre sviluppi il fuoco di Sant’Antonio nel corso della vita e il rischio aumenta dopo i 65 anni”.

“Per questo il vaccino viene offerto gratuitamente alle fasce di popolazione più a rischio. Open day come quello del 24 aprile rappresentano un’occasione importante per informarsi, proteggersi e prevenire complicanze che possono incidere in modo significativo sulla qualità della vita”.

OPEN DAY, DOVE E QUANDO

Data: venerdì 24 aprile 2026

Orario: dalle 8.30 alle 14.30

Luogo: Centro HUB Vaccinale, via Dante 134 – Cremona (piano terra)

Vaccinazioni offerte:

antipneumococcica

anti-herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio)

Accesso libero, senza prenotazione per tutti i cittadini over 65 (mai vaccinati in precedenza)

Per informazioni: urp@asst-cremona.it

© Riproduzione riservata