Nazionali
Cobolli in finale Atp Monaco, Zverev battuto in 2 set
(Adnkronos) – Flavio Cobolli vola in finale nel torneo Atp di Monaco. L’azzurro, testa di serie numero 4, in semifinale batte il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 1, per 6-3, 6-3 oggi 18 aprile. Cobolli attende in finale il vincente della seconda semifinale tra lo statunitense Ben Shelton, numero 2 del tabellone, e lo slovacco Alex Molcan. Cobolli va a caccia del quarto titolo della carriera e del secondo stagionale dopo quello vinto a Acapulco.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata