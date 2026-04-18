Grande partecipazione a Cremona per il libro “Mussolini e il fascismo – L’altra storia”

Una serata di alto profilo culturale e di straordinaria partecipazione quella che si è svolta presso la Sala Mercanti della Camera di Commercio di Cremona, dove l’associazione Idea Italia ha promosso la presentazione del primo libro della collana “Mussolini e il fascismo – L’altra storia” di Caio Mussolini.

L’evento ha registrato una notevole affluenza di pubblico, con la sala gremita e un clima di grande attenzione e coinvolgimento, a testimonianza del vivo interesse verso iniziative capaci di offrire momenti autentici di approfondimento storico e culturale. Particolarmente apprezzata anche l’accoglienza calorosa e partecipata dei cittadini cremonesi, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera della serata ancora più significativa e coinvolgente.

Ad aprire la serata è stato il Presidente di Idea Italia, Fabio Bertusi, che nel suo intervento ha richiamato il valore della cultura come strumento di libertà, crescita civile e costruzione di una coscienza collettiva matura.

“Ogni comunità che desidera guardare con fiducia al futuro deve avere il coraggio di conoscere il proprio passato, affrontandolo con serietà, rispetto e spirito critico. La cultura resta il fondamento di ogni società veramente libera e consapevole”, ha dichiarato il Presidente Bertusi.

Ha quindi preso la parola Caio Mussolini, protagonista di un’esposizione apprezzata per chiarezza, profondità e capacità comunicativa. L’autore ha accompagnato il pubblico attraverso un percorso di analisi storica articolato e coinvolgente, offrendo spunti di riflessione e lettura su una delle pagine più significative e discusse della storia nazionale.

“Desidero ringraziare sinceramente Idea Italia per l’invito e per l’organizzazione di una serata così partecipata e attenta: momenti come questi dimostrano quanto sia ancora vivo il desiderio di confronto e approfondimento”, ha dichiarato l’autore.

Particolarmente sentito il ringraziamento rivolto a Rina Daniela Maestrelli, il cui contributo organizzativo è stato determinante per la riuscita dell’iniziativa.

Con questa serata, Idea Italia conferma la propria missione: promuovere cultura, favorire occasioni di crescita intellettuale e creare spazi di incontro capaci di coinvolgere la comunità attraverso contenuti di valore.

Il grande successo di pubblico e l’entusiasmo registrato rappresentano un segnale forte e incoraggiante: esiste ancora un profondo desiderio di conoscenza, confronto serio e partecipazione culturale.

Una serata intensa e significativa, che ha saputo restituire alla storia il suo valore più autentico: quello di strumento vivo per comprendere il presente e costruire il futuro.

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