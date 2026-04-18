Ordine dei Medici di Cremona: un’assemblea tra bilanci, premi e nuove iscrizioni

Un evento ufficiale che però ha previsto anche momenti di conoscenza e condivisione: è l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Cremona, tenuta sabato mattina nell’aula magna del Campus Santa Monica all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Circa 200 i partecipanti all’incontro annuale da tutta la provincia, che hanno discusso e deliberato l’ordine del giorno, rilevando un bilancio in attivo e sottolineando il recente investimento per la nuova sede.

Con l’occasione sono stati inoltre premiati i colleghi con 30, 50, 60 anni di laurea, poi una quarantina di colleghi neoiscritti hanno prestato il Giuramento di Ippocrate, fondamento del Codice Deontologico professionale, letto insieme da tutti i presenti.

Un momento sentito, di confronto e condivisione, come ha sottolineato il presidente provinciale Andrea Morandi: “L’assemblea ordinaria annuale è l’occasione per conoscere e condividere le linee programmatiche nell’attività dell’ente, anche per confermare l’importanza della collaborazione fra tutti gli iscritti e quindi il senso di comunità e di condivisione della professione”.

© Riproduzione riservata