Patto per il Nord: raccolta firme a Cremona per una sanità e infrastrutture migliori

Raccolta firme sulla sanità per Patto per il Nord che ha allestito un banchetto sotto i portici della Galleria XXV Aprile a Cremona per incontrare i cittadini e raccogliere segnalazioni per alcuni dei problemi più sentiti del territorio.

Al centro dell’iniziativa, le criticità del sistema sanitario, a partire dalle liste d’attesa. “Non è possibile che per l’ospedale di Cremona si arrivi ormai a un anno di attesa – ha dichiarato il segretario federale Paolo Grimoldi – mentre si trovano miliardi per altre opere. I cittadini sono costretti a rivolgersi al privato o a rinunciare alle cure”.

Un attacco diretto alle scelte politiche nazionali, che secondo Grimoldi penalizzerebbero i territori del Nord anche sul piano delle infrastrutture: “Dove sono i progetti sulla Cremona-Mantova? Non se ne sente più parlare. E intanto si definanziano opere come il tratto Verona-Padova dell’alta velocità per spostare risorse altrove. La Paullese è in condizioni che non sono accettabili, sembra di essere in un Paese del terzo mondo quando la si percorre. Oggi si scaricano le responsabilità su fattori esterni, ma il costo dei carburanti è legato anche all’aumento delle accise deciso da chi governa, nonostante le promesse fatte in campagna elettorale”.

Un passaggio che si collega alla nascita del movimento: “Patto per il Nord nasce per riportare serietà, coerenza e affidabilità. Oggi assistiamo a un governo che non ha mantenuto gli impegni presi con i cittadini e ha fatto il contrario di quanto annunciato”.

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