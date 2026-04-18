Cremonese
Cremonese, con il Torino cinque assenti: Vardy, Thorsby, Maleh, Moumbagna e Collocolo
Diramata dal tecnico grigiorosso Marco Giampaolo la lista dei convocati per la sfida contro la formazione granata. Sono in tutto 23 i giocatori a disposizione
Leggi anche:
Ecco i grigiorossi convocati da mister Marco Giampaolo per Cremonese-Torino, sfida valida per la 33ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma domenica 19 aprile alle ore 12:30 allo stadio “Giovanni Zini”. Sono cinque gli assenti per la sfida contro i granata: Thorsby, Collocolo, Maleh, Vardy e Moumbagna.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye M., 55 Folino
CENTROCAMPISTI
3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 21 Lottici Tessadri, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 Djuric, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
© Riproduzione riservata