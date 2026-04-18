Sul web foto Meloni con il ‘padre’, Squarta (FdI): “È falso quell’uomo sono io”

(Adnkronos) – Una vecchia foto di oltre vent’anni fa con Giorgia Meloni diventa il centro di una fake news diventata virale sul web: sui social è stata infatti attribuita a un presunto ‘padre’ della premier, scatenando una narrazione completamente falsa. A smentire tutto è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Marco Squarta, protagonista dello scatto, che ha denunciato una “bugia costruita da zero” e la manipolazione della sua immagine.

Insieme allo scatto, scritte tese a sostenere che non corrisponderebbe al vero la chiusura dei rapporti tra i due quando l’attuale premier era ancora una bambina. “Meloni e suo padre: ‘Ho rotto i rapporti con lui da quando avevo 11 anni’. Mi pare che la foto dimostri che ha mentito (come al suo solito)”, si legge in uno dei post sopra la foto. “Meloni col padre – indica un altro post – non sembra abbia 11 anni quindi ha detto il falso”, è l’attacco di un altro utente.

“Alcuni profili di persone, alcuni addirittura con le cinque stelle nell’immagine di copertina, hanno preso una mia foto di oltre vent’anni fa insieme a Giorgia Meloni, una foto normalissima tra ragazzi, un ricordo come ce ne sono migliaia. E da lì hanno costruito una storia completamente inventata. Hanno scritto che l’uomo accanto a Giorgia sarebbe suo padre, trasformando una scena reale in qualcosa che con la realtà non ha nulla a che vedere”, ha scritto in un post su Facebook.

L’europarlamentare sottolinea: “La cosa incredibile è che quell’uomo sono io, Marco Squarta, avevo 22 anni all’epoca ed ero anche più giovane di lei. Lo so, sembro più grande, ma addirittura suo padre mi sembra francamente un po’ troppo – osserva – E da questa assurdità hanno tirato fuori una narrazione ancora più grave, dicendo che questa foto sarebbe la prova che Giorgia avrebbe mentito sul rapporto con il padre”.

“Capite il livello? – prosegue – Qui non siamo davanti a una semplice fake news, ma a qualcosa di totalmente scollegato dalla realtà, una foto vera trasformata in una bugia costruita da zero e rilanciata come se fosse credibile. Quell’uomo nella foto non è suo padre, sono io. E quando si arriva a inventarsi una cosa così assurda, così evidente e così lontana dalla realtà, vuol dire che non si cerca più la verità ma si è disposti a dire qualsiasi cosa pur di colpire. Perché questo non è più confronto politico, è qualcosa di molto più grave”.