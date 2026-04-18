Ucraina, uomo apre il fuoco in un supermercato a Kiev: 2 morti e 5 feriti. L’attentatore ucciso dalla polizia

(Adnkronos) – E’ di due morti e cinque feriti, tra cui una bambina, il bilancio di una sparatoria avvenuta oggi in un supermercato a Kiev, dove un uomo ha aperto il fuoco prendendo anche in ostaggio alcune persone e barricandosi all’interno dell’edificio. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko.

“L’attentatore” è stato ucciso, ha detto il ministro dell’Interno ucraino, Igor Klymenko. “Le forze speciali del Kord della polizia nazionale hanno fatto irruzione nel negozio dove si trovava l’attentatore, che ha preso delle persone in ostaggio e sparato agli agenti di polizia durante le operazioni di arresto”, ha dichiarato Klymenko su Telegram.