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Allegri: “Io ct della Nazionale? Nessuna chiamata, resto al Milan”

(Adnkronos) – “Futuro? Non c’è stata nessuna chiamata della Nazionale, io e il Milan abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo”. Massimiliano Allegri risponde senza girarci intorno alle voci sul suo futuro, dopo la vittoria del Milan contro il Verona. Oggi, domenica 19 aprile, i rossoneri hanno vinto in trasferta al Bentegodi (0-1), blindando di fatto un posto nella prossima Champions League. “La gara col Verona – prosegue – era complicata perché venivamo da due sconfitte, l’ultima in casa molto pesante 

Il tecnico del Milan aggiunge: “Quando arrivi a sei giornate dalla fine i punti sono importanti perché hai paura di non raggiungere l’obiettivo e c’è pressione. Adesso si deve badare al sodo e portare a casa il risultato per l’obiettivo Champions”. 

Allegri parla anche della gestione positiva della partita, dopo il ko della settimana scorsa contro l’Udinese: “Gabbia ha fatto una buona partita ma sono stati tutti molto applicati. Bartesaghi è il primo anno che gioca a questi livelli e può fare normalmente degli errori. Bisogna fare meglio, sicuramente sul gioco. Questo risultato non ci dà sicurezza di essere inChampions, ma siamo un pezzo avanti”. 

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