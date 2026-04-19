Anarchici, Meloni: “A chi pensa di intimidire Stato con violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete”﻿

(Adnkronos) – “A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell’ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni che esprime “solidarietà e vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito (ieri, ndr) da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito”.

“Ho sentito al telefono questa mattina il vice dirigente della Digos Francesco Romano, rimasto ferito ieri a Roma mentre svolgeva il proprio lavoro nel servizio di mantenimento dell’ordine pubblico durante una manifestazione indetta da gruppi anarchici. Gli ho espresso tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza, insieme alla profonda considerazione che nutro per lui e per tutti coloro che, come lui, svolgono ogni giorno silenziosamente il proprio dovere con dedizione e senso di responsabilità, in prima linea per garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini e il rispetto della legge”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“In una fase in cui le manifestazioni diventano sempre più spesso occasione per atti di violenza gratuita, l’impegno, la professionalità e il coraggio delle forze di polizia rappresentano un esempio di civiltà per tutti, un presidio irrinunciabile per la convivenza civile – ha continuato – Inviterò il vice dirigente Romano al Viminale per incontrarlo a breve di persona e rinnovargli vicinanza e stima a nome mio e del governo per la professionalità e il coraggio dimostrati”.