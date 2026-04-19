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Cremonese

Le pagelle di Cremonese-Torino: i voti dei grigiorossi

di Simone Guarnaccia

Cremonese solida in difesa, Audero decisivo nel finale. Buone prove di Baschirotto e Luperto, attacco poco incisivo

Floriani Mussolini
Fill-1

AUDERO 6,5 – Nel finale salva lo 0-0 su Kulenovic.

TERRACCIANO 6 – Difende con ordine, si prende pochi rischi.

BASCHIROTTO 7 – Dominante. Trova anche il gol, ma viene annullato per presunto fallo.

LUPERTO 6,5 – Insieme a Baschirotto compone una coppia difensiva solida e affidabile.

PEZZELLA 6 – Spinge tanto, manca un po’ di precisione nei cross.

BONDO 6 – Lotta in mezzo al campo, sbaglia qualcosa in fase offensiva.

GRASSI 6 – Buona gara la sua, nonostante un problema al ginocchio.

F.MUSSOLINI 6,5 – Spinge e mette in difficoltà il Torino sulla fascia.

BONAZZOLI 6 – Meno lucido del solito, sbaglia alcune scelte negli ultimi 30 metri offensivi.

VANDEPUTTE 5,5 – Ha grandi qualità, ma è poco preciso nella rifinitura.

SANABRIA 5,5 – Il sacrificio non manca, ma non riesce a rendersi pericoloso.

ZERBIN 6 – Sulla destra corre e copre, gli manca la zampata finale.

OKEREKE 6,5 – Subentra bene in fascia, mettendo in apprensione i granata.

PAYERO 6 – Gestisce in mezzo al campo senza grandi acuti.

DJURIC sv

BARBIERI sv

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