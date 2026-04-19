Bonazzoli: "Dopo una partita così meritavamo più di un semplice pareggio"

L’attaccante grigiorosso Federico Bonazzoli ha commentato lo 0-0 tra Cremonese e Torino in sala stampa.

E’ stata una partita caratterizzata da molta intensità. Su cosa avete lavorato in settimana?

“A Parma abbiamo vinto, abbiamo sbagliato il primo tempo contro il Bologna, ma contro il Cagliari fino al gol di Esposito abbiamo fatto bene. Anche oggi meritavamo più di un semplice pareggio, in questo momento ci manca quel centimetro che ci possa permettere di portare a casa i tre punti”.

Paleari ti ha negato il gol con un vero e proprio miracolo al 58’…

“Ho già riguardato l’episodio almeno una ventina di volte… Purtroppo nelle prime venti partite di questo campionato ogni mio tiro finiva dentro, mentre in questo periodo ci sto provando tanto, ma manca sempre qualcosa. Il grande rammarico di oggi è anche dovuto al gol che ci è stato annullato. Paleari chiaramente fa il suo mestiere ed è lì per parare, ma tra pali, traverse e interventi super ci finisco sempre di mezzo io ultimamente. Vorrà dire che dovrò essere più bravo”.

I primi cinque tiri sono stati tutti tuoi, mentre gli altri attaccanti hanno concluso poco…

“Oggi onestamente qualche mio tiro l’ho anche forzato, ma perché volevo mandare un segnale ai miei compagni e all’ambiente. La partita è stata quasi a senso unico. Sono il primo a voler fare gol, non per me, ma per la squadra. I compagni si appoggiano sui gol degli attaccanti e ripongono fiducia in noi. E’ un periodo dove non stiamo raccogliendo quanto stiamo seminando. Ma il vento cambierà, ne sono sicuro”.

Tu sei un giocatore che lotta su ogni pallone. Ma oggi nel primo tempo la squadra in generale non c’era…

“Per me contro il Bologna nel secondo tempo la reazione c’è stata e a Cagliari abbiamo fatto sessanta minuti buoni. Oggi è vero che nel primo tempo abbiamo fatto meno bene, ma ci sono anche gli avversari e quando sei lì sotto non è facile giocare. Viviamo con grande responsabilità questo momento. Siamo i primi a non dormirci la notte. Ma oggi ripeto che il gol lo avevamo trovato e meritavamo di più di un pareggio. Garantisco che diamo tutti l’anima per la salvezza”.

Questa squadra si allena bene, forse anche troppo: questa è una frase che hanno detto di voi in tanti, da mister Nicola al ds Giacchetta. Siete forse un po’ troppo “buoni” in campo?

“Io posso dire che siamo tutti ragazzi perbene e non si è mai sbagliato un allenamento, non è mai mancata la voglia o l’atteggiamento giusto. Purtroppo il nostro è un mestiere dove vieni giudicato dai risultati. Ma siamo ancora in corsa. Forse abbiamo raccolto troppo all’inizio e troppo poco ora. Oggi la gente presente allo stadio credo abbia riconosciuto il nostro desiderio di voler vincere la partita. Quella di oggi è la strada giusta. Dobbiamo sbloccarci a livello mentale più che fisico”.

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