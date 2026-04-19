Giampaolo e il gol annullato: "Per me Baschirotto è arrivato in anticipo"

Dopo la partita tra Cremonese e Torino terminata a reti inviolate, il tecnico grigiorosso Marco Giampaolo si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Che opinione si è fatto sul gol annullato alla Cremonese?

“Ho rivisto le immagini. Mi sembra si sia voluto fare l’autopsia a un’azione di gioco. Si è voluto capire perché il malato è defunto. Per me Baschirotto è arrivato in anticipo rispetto al portiere e dunque era tutto regolare. Sarà motivo di discussione senza dubbio, ma devo andare oltre e pensare già alla prossima”.

Venerdì sera si farà visita a un Napoli ferito…

“Siamo a un punto della stagione dove bisogna guardare poco in faccia gli avversari. Non partiamo battuti contro il Napoli. La partita va preparata come si deve e bisogna pensare di tornare a Cremona con un risultato positivo. Non c’è niente di scontato. La squadra deve essere positiva, oggi ha fatto il massimo, non è bastato, un gol lo avevamo anche fatto. Ci sono difficoltà di carattere mentale. Dobbiamo ripartire e stop”.

L’impegno della squadra è stato riconosciuto anche dai tifosi…

“Io sono qui da un mese e ho detto alla squadra che non hanno mai buttato via un allenamento. Non posso dire nulla sulla professionalità dei giocatori. Durante la rifinitura c’era preoccupazione, ma è normale e ho cercato di spingere la squadra. C’era preoccupazione anche all’inizio della gara di oggi. E tra i due tempi mi sono arrabbiato con la squadra perché non è quella la strada. Comunque, fino ad oggi mi hanno dato soddisfazione i calciatori”.

Sanabria ha reso poco, ma è rimasto in campo quasi fino alla fine. Andava messo prima Djuric?

“Sanabria è forte tecnicamente, posso capire le vostre motivazioni, ma sa giocare a calcio secondo me, ha bisogno di fiducia, questo sicuramente sì. Djuric l’ho messo quando il Torino si era abbassato molto e avevo bisogno di aiuto nel gioco aereo. Non ho nulla da rimproverare alla squadra”.

Con Bonazzoli e le due punte la Cremonese è piaciuta di più…

“Non posso creare disequilibrio dall’inizio. Quel tipo di mossa devo capire quando è il momento giusto per farla, senza assumermi troppi rischi sin dall’inizio. Si tratta comunque di una soluzione che avevo programmato di fare”.

Come sta Vardy? Ci sarà a Napoli?

“Vardy non so se recupererà, ma ci sarà Maleh, al rientro dalla squalifica. Per Vardy penso che non ci sarà a Napoli”.

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