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Cultura e spettacoli

“L'Expo Ideale” di Tullet colora Cascina Moreni

di Federica Bandirali

Un vero e proprio invito per i più piccoli partito alla realizzazione di uno spazio sperimentale per esprimere la propria creatività

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Si chiama “L’Expo Ideale”  l’esposizione di lavori che rimanda a Hervé Tullet (artista, scrittore e illustratore francese, autore rilevante per il  mondo della letteratura per l’infanzia) andata in scena sabato pomeriggio a Cascina Moreni, che si è trasformata in un luogo di colori e fantasia.

La scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia di Cremona ha dato vita a quella che è stata ben di più di una mostra di disegni e dipinti dei bambini di fine anno: un vero e proprio invito per i bimbi, partito a inizio dell’anno scolastico, alla realizzazione di uno spazio sperimentale per esprimere la propria creatività con gesti, colori, fogli, colla, forme e linee. Una visione riconosciuta per accendere l’immaginazione e dare il via ad attività stimolanti e creative. Tullet diceva che “l’Expo Ideale è energia collettiva” e i bambini che sabato hanno animato il parco di Cascina Moreni ne sono stati l’espressione massima.

E dopo la festa collettiva, anche la cena nei saloni e nel ristorante gestiti da Eco-Company.

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