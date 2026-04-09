Vanoli, l'Mvp Giovanni Veronesi a CR1: "Il pubblico è stato un fattore in più"

È Giovanni Veronesi l’Mvp della partita Vanoli – Udine, vinta dai padroni di casa 82 a 73. L’ala biancoblù, che si è distinto sia per l’applicazione difensiva che per i 17 punti segnati in attacco, ha raccontato la sua prestazione e quella di tutta la squadra ai microfoni di Basket&co, il talk di CR1 dedicato alla pallacanestro in onda il lunedì alle 22 sul canale 19 in Lombardia e in streaming su cr1.it

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Cinque triple a bersaglio, 2 rimbalzi e un plus/minus positivo (+8) che certifica l’impatto e l’energia portata in campo dal mastino della Vanoli. “È stata una buona partita – racconta -. Venivo da una gara in cui avevo fatto fatica e volevo essere subito aggressivo, provare a cambiare un po’ l’inerzia. Quando entri dalla panchina quello è il tuo obiettivo, non solo il mio ma anche degli altri. Ho cercato di attaccare subito e fare quel break che ci serviva in quel momento, quando stavamo facendo un po’ fatica”.

Il peso della vittoria è evidente, anche se la matematica non è ancora chiusa: “Non è ancora fatta, però l’obiettivo si avvicina. È significativo che due vittorie così importanti siano arrivate in un back to back casalingo, con una bella risposta del pubblico e con un feeling che secondo me non si vedeva da un po’. In casa diamo sempre qualcosa in più, si vede. Anche contro Brescia eravamo stati lì. Questo doppio impegno ci ha aiutato a scioglierci un po’, venivamo da sconfitte anche pesanti. Il pubblico è stato fantastico, come sempre, ed è stato un fattore in più”.

Su Udine, partita preparata nei dettagli: “Sapevamo che era una squadra fisica, con giocatori importanti. Abbiamo preparato molto la gara su Christon, perché è lui che detta i ritmi. Alibegovic lo conosco, so che tipo di giocatore è e che vuole tirare. Quando hai questi uno contro uno mi carico, mi galvanizzo, e penso di aver fatto buone difese anche per questo”.

Decisivo il lavoro a rimbalzo, tema centrale della settimana. “Sapevamo che loro erano tra i migliori a rimbalzo offensivo e noi tra quelli che ne subiscono di più. Abbiamo lavorato su questo e tutti sono stati sul pezzo. Ci siamo aiutati, anche perché loro sono molto fisici. Siamo stati bravi a stare uniti e a lottare nel pitturato”.

Infine lo sguardo si sposta sul finale di stagione. “I playoff? Ci speriamo tutti. Sappiamo che è difficile, abbiamo anche una partita in meno, ma ci sono tanti scontri diretti ed è un po’ nelle nostre mani. Venivamo da un periodo complicato, magari adesso è il momento di fare una striscia positiva. Sarebbe bello arrivare all’ultima partita in casa con qualcosa in gioco e salutare il pubblico nel modo giusto”.

L’intervista completa a Giovanni Veronesi è disponibile nella puntata di Basket&co, anche on demand sul sito di CR1 e sulle smart tv con il tasto rosso del telecomando. Appuntamento alla prossima puntata lunedì 13 aprile alle 22 su CR1, canale 19.

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