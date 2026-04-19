Ultime News

19 Apr 2026 Floriani Mussolini: "Un pareggio amaro, meritavamo nettamente la vittoria"
19 Apr 2026 Le pagelle di Cremonese-Torino: i voti dei grigiorossi
19 Apr 2026 Bonazzoli: "Dopo una partita così meritavamo più di un semplice pareggio"
19 Apr 2026 “L'Expo Ideale” di Tullet colora Cascina Moreni
19 Apr 2026 Giampaolo e il gol annullato: "Per me Baschirotto è arrivato in anticipo"
Video Pillole

Spiagge italiane, boom di mozziconi e plastica

ROMA (ITALPRESS) – Sulle spiagge italiane cresce l’emergenza rifiuti, e tra i più diffusi ci sono i mozziconi di sigaretta. A lanciare l’allarme è Legambiente con l’indagine Beach Litter, diffusa in occasione della Giornata nazionale del mare. In dodici anni di monitoraggi sono stati raccolti oltre 50 mila mozziconi, con una media di 77 ogni 100 metri di spiaggia. Si tratta del secondo rifiuto più presente dopo la plastica, che da sola rappresenta l’80% dei rifiuti totali. Un problema tutt’altro che marginale: i filtri di sigaretta, composti da plastica, impiegano anni a degradarsi e rilasciano sostanze tossiche e microplastiche, con effetti dannosi sugli ecosistemi marini. A rischio anche specie protette come la Caretta caretta e il fratino, simbolo delle spiagge italiane. Nonostante le sanzioni previste, il fenomeno resta diffuso e legato a comportamenti scorretti e alla carenza di controlli. Per questo torna la campagna “Spiagge e Fondali Puliti”, con decine di iniziative in tutta Italia per sensibilizzare cittadini e istituzioni. L’obiettivo è chiaro: ridurre i rifiuti, proteggere il mare e promuovere una maggiore responsabilità collettiva. Perché la tutela delle coste passa anche dai gesti quotidiani.
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...