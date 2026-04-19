Terza edizione di "Un PO di noi" a Castelvetro nel segno dell'autismo

Per il terzo anno consecutivo, nel comune di Castelvetro Piacentino si è tenuta la camminata “Un Po di Noi”. Una manifestazione aperta alla cittadinanza per sensibilizzare la comunità nei confronti dell’Autismo, organizzata con il supporto del gruppo degli Alpini di Castelvetro e il patrocinio del Comune, rappresentato dal Sindaco, Silvia Granata. La camminata, favorita da uno splendido pomeriggio d’aprile, é partita dalla baita degli Alpini, si è snodata lungo gli argini del Fiume, per tornare al punto di partenza dopo 3 km di piacevole percorso.

Numerosa la partecipazione che si stima assommi a quasi duecento persone. Alla baita un rinfresco a cui hanno fatto seguito alcuni interventi nella sala delle riunioni, culminati con una discussione sul tema dell’autismo da parte delle d.sse Francesca Franciosi e Laura Pagano dello studio “Le Connessioni” di Fiorenzuola d’Arda.

L’incasso delle quote d’iscrizione è stato devoluto ad Accendi il Buio, oltre ad una generosa donazione da parte del gruppo degli Alpini.

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