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Cronaca

Telethon, anche a Cremona i biscotti contro le malattie rare

La Fondazione Telethon finanzia la ricerca scientifica finalizzata a trovare una cura per le malattie genetiche rare

I volontari di Telethon

A Cremona, sotto la Galleria, la sezione locale di Telethon è stata protagonista di un banchetto speciale, domenica: in cambio di una donazione sono stati distribuite scatole di biscotti solidali. 

La Fondazione Telethon finanzia la ricerca scientifica finalizzata a trovare una cura per le malattie genetiche rare: un impegno per la ricerca per un futuro migliore a centinaia di persone e famiglie.

Le bellissime scatole di latta, in tre differenti colori metallizzati (azzurro per le gocce di cioccolato, rosa per l’integrale e blu per il gusto cacao con gocce di cioccolato), sono decorate con un’illustrazione fresca e originale e sono ideali da collezionare.

La nuova grafica delle scatole racconta di cosa siamo fatti e la storia di persone che, insieme, rendono possibile la ricerca sulle malattie genetiche rare. Perché siamo tutti parte di un unico racconto: quello di una comunità che trasforma l’impegno, la conoscenza e la solidarietà in speranza, futuro e cura.

In ogni scatola in latta ci sono 3 vaschette, confezionate separatamente e contenenti 6 biscotti per un totale di 18 biscotti e un peso complessivo di 300g.

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