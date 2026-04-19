Telethon, anche a Cremona i biscotti contro le malattie rare
La Fondazione Telethon finanzia la ricerca scientifica finalizzata a trovare una cura per le malattie genetiche rare
A Cremona, sotto la Galleria, la sezione locale di Telethon è stata protagonista di un banchetto speciale, domenica: in cambio di una donazione sono stati distribuite scatole di biscotti solidali.
La Fondazione Telethon finanzia la ricerca scientifica finalizzata a trovare una cura per le malattie genetiche rare: un impegno per la ricerca per un futuro migliore a centinaia di persone e famiglie.
Le bellissime scatole di latta, in tre differenti colori metallizzati (azzurro per le gocce di cioccolato, rosa per l’integrale e blu per il gusto cacao con gocce di cioccolato), sono decorate con un’illustrazione fresca e originale e sono ideali da collezionare.
La nuova grafica delle scatole racconta di cosa siamo fatti e la storia di persone che, insieme, rendono possibile la ricerca sulle malattie genetiche rare. Perché siamo tutti parte di un unico racconto: quello di una comunità che trasforma l’impegno, la conoscenza e la solidarietà in speranza, futuro e cura.
In ogni scatola in latta ci sono 3 vaschette, confezionate separatamente e contenenti 6 biscotti per un totale di 18 biscotti e un peso complessivo di 300g.