Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti: Cremona nella media regionale

Domenica 19 aprile si celebra la Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti. “Dai voce al tuo sì” è lo slogan della campagna nazionale 2026 per promuovere la cultura del dono. Un invito semplice ma potente: esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti significa offrire una possibilità concreta a chi è in attesa di trapianto e sollevare i familiari da una decisione difficile in un momento di dolore.

“Ogni anno più di 8.000 persone sono in attesa di ricevere un organo, mentre i trapianti effettuati in Italia si attestano intorno ai 4.000”, spiega Alberto Bonvecchio, responsabile del Coordinamento Donazione Organi e Tessuti dell’ASST di Cremona. “Con un numero maggiore di donatori si potrebbe fare ancora di più. Per questo è fondamentale esprimere il proprio consenso: una scelta che può salvare vite e restituire una prospettiva di futuro a chi soffre di insufficienza grave d’organo”.

Anche nei primi mesi del 2026, l’attività del Coordinamento Ospedaliero Procurement dell’ASST di Cremona si mantiene in linea con l’andamento registrato negli ultimi anni e conferma risultati che collocano l’Azienda nella media regionale per attività di donazione e prelievo di organi e tessuti. Da gennaio a marzo sono stati registrati 66 donatori di tessuti corneali e sono stati valutati 15 potenziali donatori multiorgano e multitessuto.

Nello stesso periodo sono stati effettuati 4 prelievi di organi a cuore battente, 4 prelievi di organi a cuore fermo, 3 prelievi multitessuto a cuore fermo e un prelievo a cuore fermo di tessuti e polmone.

Dal 2014 l’ASST di Cremona è stata tra le prime realtà lombarde a sviluppare in modo strutturato il prelievo multitessuto a cuore fermo. Negli anni successivi sono stati introdotti anche il prelievo del polmone a cuore fermo e il prelievo multiorgano a cuore fermo.

Oggi all’Ospedale di Cremona è possibile effettuare prelievi di organi e tessuti utilizzando tutte le tecniche disponibili, confermando il ruolo della struttura come punto di riferimento regionale in questo ambito. La donazione di organi e tessuti è possibile grazie a un’organizzazione complessa che coinvolge medici, infermieri, operatori sanitari e famiglie.

Ogni cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti in diversi modi: al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, attraverso l’iscrizione all’AIDO, agli sportelli scelta e revoca della propria ASST oppure con una dichiarazione scritta, datata e firmata.

La scelta è sempre modificabile e, in caso di più dichiarazioni, fa fede l’ultima in ordine cronologico.

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