Colori, profumi e bellezza: con "Le Invasioni Botaniche" Cremona diventa un giardino a cielo aperto

Fino a domenica sera in centro “Le Invasioni Botaniche”, con la loro consueta ondata di colori, profumi e vitalità nel cuore di Cremona La manifestazione, ormai appuntamento atteso da appassionati di giardinaggio, curiosi e famiglie, ha trasformato per due giorni piazze e vie della città in un grande giardino a cielo aperto, dove la natura diventa protagonista assoluta.

Vivai selezionati, collezionisti e artigiani del verde da tutta Italia per proporre piante rare, fiori stagionali, erbe aromatiche e soluzioni creative per la cura degli spazi verdi. Non si tratta solo di un mercato, ma di un’esperienza immersiva: passeggiando tra gli stand si possono scoprire varietà insolite, ricevere consigli dagli esperti e lasciarsi ispirare per balconi, terrazzi e giardini.

Accanto all’esposizione, il programma include incontri, laboratori e dimostrazioni pensati per tutte le età. Dai workshop sulla coltivazione sostenibile alle attività didattiche per bambini, le “Invasioni Botaniche” si propone anche come momento di sensibilizzazione verso un rapporto più consapevole con l’ambiente e la biodiversità.

In contemporanea il Record Store Day per le vie della città e nei locali del centro. Un mercato del vinile in città. Evento organizzato da Le Botteghe del Centro di Cremona e Confcommercio: DJ set 100% vinile, tanta bella musica che sarà protagonista nel cuore di Cremona.

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