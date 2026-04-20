Caressa e il cuscino per Di Canio: “Così se prendi a testate il tavolo…”

(Adnkronos) –

Fabio Caressa ‘sfotte’ Paolo Di Canio. Il giornalista è stato protagonista di un siparietto con l’ex attaccante, tra le altre, della Lazio durante l’ultima puntata di Sky Sport Club, porgendo a Di Canio un cuscino per non ripetere quanto visto la settimana precedente.

Di Canio infatti, durante il dibattito calcistico, aveva preso a testate il tavolo, finendo per farsi male. Tutto era iniziato da una domanda della giornalista Federica Masolin, che gli aveva chiesto quando le squadre di Serie A sarebbero arrivate al livello di quelle di Premier League. Un tema che ha mandato in escandescenza Di Canio, che ha ribattuto con un “vuoi farmi intristire?”, cominciando a prendere a testate il tavolo, “tu mi hai provocato e io mi spacco la testa”. Risultato? Bernoccolo e imbarazzo in studio.

Per scongiurare tutto questo Caressa ha detto all’ex attaccante: “Aspetta Paolo, se parliamo di calcio inglese ti metto il cuscino, non sia mai che dai altre capocciate sul tavolo”, porgendo a Di Canio un vero cuscino e provocando le risate dello studio.