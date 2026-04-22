Dal Fabbro (Iren): “Su temi Esg premiate 10 migliori tesi su 400 proposte”

(Adnkronos) – “Oggi siamo qui per premiare dieci ragazzi e ragazze che hanno fatto le tesi universitarie migliori – riguardo le tematiche Esg – Abbiamo scelto 10 tesi su 400 proposte. È un momento importante perché parliamo con i giovani del futuro, in particolare dell’ambiente, degli impatti sociali e della buona governance di un’azienda. La novità di questa quarta edizione è che dopo i panel di discussione, avranno luogo dei laboratori che riuniranno giovani, esperti e mondo accademico”. Lo ha affermato Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, in occasione della quarta edizione del Premio Esg Challenge Iren, un’iniziativa del Gruppo Iren, quest’anno organizzata a Piacenza e nata per valorizzare e premiare le 10 migliori tesi universitarie (triennali, magistrali o di dottorato) focalizzate sui temi Esg (Environmental, Social, Governance).

“La sostenibilità fa parte del nostro genoma: Esg, quindi ambiente, impatti sociali sul territorio, governance trasparente, efficace ed efficiente, fa parte del nostro modo di gestire e lavorare sui, nei e con i territori. Ci crediamo molto – afferma – Quattro anni fa, infatti, abbiamo iniziato questa iniziativa di Esg Challenge proprio perché fa parte della nostra storia, del nostro passato, ma anche del nostro presente e, spero, del futuro”.

“Abbiamo voluto organizzare questa quarta edizione di Esg Challenge a Piacenza, in quanto area su cui lavoriamo e con cui lavoriamo molto. Il Comune di Piacenza è anche nostro azionista, ma a parte questo, abbiamo molti servizi, maestranze, partnership e investimenti su questo territorio. Pertanto, siamo contenti di farlo qui, come rappresentanza di uno dei nostri territori più importanti”, conclude il Presidente Dal Fabbro.