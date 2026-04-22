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Fedriga “A Washington per i 50 anni del terremoto in Friuli Venezia Giulia”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Come Friuli Venezia Giulia continuiamo a mantenere un rapporto costante con gli Stati Uniti, lo riteniamo strategico. In questi anni si sono aperte diverse opportunità di investimenti reciproci e dobbiamo rafforzare sempre di più questa alleanza, che parte dalle diplomazie nazionali ma può essere consolidata anche dai territori. Quest’anno ricorrono i cinquant’anni del terremoto e abbiamo voluto portare questo spettacolo a Washington come segno di omaggio, ringraziamento e memoria. Domani sarò al Congresso e incontrerò rappresentanti democratici e repubblicani, dopo un confronto già avvenuto oggi al Dipartimento di Stato sulle linee strategiche di sviluppo della Regione, in cui il porto di Trieste e la logistica possono avere un ruolo centrale”. Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di “Orcolat ’76”, lo spettacolo teatrale andato in scena presso l’Ambasciata d’Italia a Washington DC. Un’opera intensa, capace di rievocare con rigore documentale e forte impatto emotivo il terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976.

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