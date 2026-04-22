Riparte il lavoro dell'ats "Io Ci CRedo": 66 comuni e 20 associazioni di categoria

Riparte il percorso operativo di ATS “Io Ci CRedo”. L’Assemblea dei soci si è riunita presso la Sala Consiliare della Provincia di Cremona per fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività e definire le prossime azioni strategiche, con l’obiettivo di rilanciare il lavoro dei cantieri tematici entro il 2026.

Sono attualmente 86 i soci dell’ATS, di cui 66 Comuni e circa 20 tra associazioni di categoria e realtà del territorio, a conferma di una partecipazione ampia e strutturata. Nel corso dell’incontro è stato ribadito l’impegno a consolidare la rete territoriale e a rafforzare il coinvolgimento degli enti aderenti.

Uno dei passaggi centrali riguarda la nuova organizzazione della segreteria tecnica, definita attraverso un accordo di partenariato tra Provincia di Cremona, Camera di Commercio Cremona – Mantova – Pavia e Associazione Industriali Cremona. In concreto, la segreteria tecnica sarà composta, per la Camera di Commercio, da Ilaria Casadei e Matteo Donelli, mentre per la Provincia di Cremona continueranno a operare le figure che hanno già seguito in modo significativo le attività lo scorso anno, Barbara Manfredini e Gianluca Savoldi, portavoce del Presidente Mariani. La struttura è già pienamente operativa e garantirà il coordinamento dei cantieri e il monitoraggio dei progetti, senza costi aggiuntivi a carico dell’ATS.

Definita anche la ripartenza dei nove cantieri tematici, cuore operativo dell’ATS: tra questi, partiranno in via prioritaria quelli dedicati a infrastrutture, energia, agroalimentare e welfare, considerati strategici anche alla luce delle progettualità in corso.

Particolare attenzione sarà rivolta ai temi delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS) e della Zone Logistiche Semplificate (ZLS), ambiti sui quali sono già attivi percorsi di confronto con istituzioni e stakeholder locali e che rappresentano leve fondamentali per la competitività e l’attrattività del territorio.

L’Assemblea ha inoltre condiviso il cronoprogramma delle attività per i prossimi mesi: otto mesi di lavoro intenso da qui alla fine del 2026, con l’obiettivo di trasformare le progettualità emerse nelle Assise in azioni concrete e misurabili.

Nei prossimi giorni partiranno le convocazioni dei cantieri, che saranno aperte e condivise con tutti i soci, per garantire la massima partecipazione e trasparenza.

«Ripartiamo con una struttura organizzativa rafforzata e con obiettivi chiari – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani –. La nuova segreteria tecnica rappresenta un passo importante perché mette a sistema competenze istituzionali e capacità operative, consentendoci di accompagnare in modo efficace il lavoro dei cantieri. Nei prossimi mesi saremo chiamati a tradurre il lavoro svolto finora in risultati concreti per il territorio, a partire da partite strategiche come le ZIS e la ZLS, che richiedono un forte coordinamento tra enti e attori locali».

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