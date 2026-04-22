Sosta selvaggia a Cremona e controlli inesistenti
Caro direttore,
qualche settimana fa, trovandomi nei pressi della farmacia s. Ambrogio, ho chiesto ad una persona se si fosse accorta d’aver parcheggiato l’auto sulle strisce pedonali. La risposta: “se ti da’ fastidio chiama i vigili”.
Questo è un episodio che m’ha visto testimone diretto, ma quante situazioni, nella nostra piccola Cremona, abbiamo tutti sotto gli occhi: veicoli in doppia e tripla fila, per esempio in zona parcheggio autostazione di v. Dante; sugli incroci e curve pericolose, per esempio fra via Platani e via Angusta (talvolta non riesce a passare la radiale), fra via Magazzini Generali e via Degli Orti Romani, fra via Mosconi e via Magazzini Generali.
E ancora lungo la via Giuseppina, vicino alla scuola elementare, con veicoli in sosta proprio sotto i cartelli di divieto.
Sono solo alcuni esempi, io credo molto gravi, di ciò che avviene tutti i giorni, in massima libertà, perché si sa che i controlli sono quasi inesistenti ed il rischio di essere sanzionati è quasi nullo.
Peccato, perché se a questi comportamenti negativi non si porrà rimedio, le cose non potranno che peggiorare.