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Barbara D’Urso fa causa a Mediaset

(Adnkronos) –
Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. A tre anni dalla sua uscita forzata dagli schermi e a seguito di un tentativo di mediazione non andato a buon fine, la conduttrice ha deciso di portare in tribunale l’azienda di Cologno Monzese. La notizia, che segna un ulteriore passo nel rapporto tra la presentatrice e il Biscione, per cui ha lavorato per oltre vent’anni, è stata riportata in esclusiva dal quotidiano ‘La Stampa’. 

Secondo quanto ricostruito, sul tavolo della contesa ci sarebbero diverse questioni. In primo luogo, la richiesta di scuse mai pervenute per un post social del marzo 2023, pubblicato dal profilo ufficiale ‘Qui Mediaset’, che però, secondo l’azienda, era stato hackerato. A questo si aggiunge la contestazione, da parte dei legali della D’Urso, del mancato pagamento dei diritti d’autore per i programmi firmati in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà, ‘Live non è la D’Urso’. 

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