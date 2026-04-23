La sessione primaverile dei “Gruppi di cammino”, promossi da Futuro Salute con il patrocinio del Comune di Casalmorano, è iniziata martedì 21 aprile alle ore 17.00.

Il ritrovo programmato si è svolto a Casalmorano presso la sede di Futuro Salute e dopo i controlli iniziali di base (peso, pressione, circonferenza, saturazione, eseguiti dal dott. Emanuele Mari) è seguita la prima camminata.

Le camminate successive si svolgeranno il martedì ed il venerdì dalle 17.30 alle 18.30 con ritrovo alla Cascina Lucia situata all’inizio della Pista ciclabile che collega il capoluogo alla frazione di Mirabello Ciria.

I Gruppi di cammino sono un servizio per la salute a disposizione di tutti i Cittadini che l’ATS Val Padana con lo slogan “Camminare sulle strade della salute” sta promuovendo e valorizzando in tutto il territorio cremonese. Il Gruppo seguirà le raccomandazioni inserite nella guida che l’ATS Val Padana ha elaborato e pubblicato in un apposito vademecum con lo scopo di realizzare in sicurezza delle camminate.

Il programma dei Gruppi di Cammino va nella direzione di promuovere l’attività fisica e migliorare la qualità della vita. Fare un’attività fisica adeguata rafforza il cuore, migliora la circolazione del sangue e aiuta a mantenere un livello ottimale di colesterolemia, di glicemia e di pressione arteriosa insieme ad un peso normale. Inoltre, camminare regolarmente contribuisce in modo sensibile a prevenire o attenuare la progressione delle principali patologie cronico degenerative come, ad esempio, malattie respiratorie, osteoarticolari, cardiovascolari, diabete, ipertensione, obesità, bronchite cronica, stress.

L’invecchiamento si associa ad una riduzione della forza muscolare, della resistenza, della flessibilità, della mobilità, quindi ad una difficoltà a mantenere un buon stato di equilibrio, a rarefazione ossea e quindi ad un aumentato rischio di cadute e di incidenti domestici.

“È difficile descrivere ciò che si prova partecipando al gruppo”, è l’opinione abbastanza condivisa da chi li frequenta: bisogna esserci per comprendere fino in fondo tutti i benefici fisici, morali e sociali di questa “attività”.

Per informazioni e eventuali altre adesioni chiamare il 335 8306343 – 340 5248115 – 331 2241536.

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