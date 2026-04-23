Consumi, Bacchiega (Esselunga): “Promozione stili di vita sani è parte nostro piano di sostenibilità”

(Adnkronos) – “È un’iniziativa per noi fondamentale, che si inserisce nel nostro piano di sostenibilità, che ha tra gli obiettivi la promozione di stili di vita sani e corretti attraverso progetti di comunicazione insieme ai nostri fornitori e a esperti di settore. In questo percorso abbiamo trovato in Diageo un partner fortemente allineato, che ha evidenziato l’importanza e la rilevanza sociale di questo tipo di iniziative. L’obiettivo è infatti quello di parlare in maniera chiara ai nostri consumatori, trasferendo l’importanza di essere informati e di adottare scelte e comportamenti consapevoli e responsabili rispetto al consumo di alcol”. È quanto affermato da Laura Bacchiega, responsabile Sviluppo e Coordinamento Progetti Commerciali di Esselunga, in occasione del lancio della campagna “Se scegli di bere, bevi responsabilmente” oggi a Roma, promossa da Diageo ed Esselunga. Il via alla campagna si inserisce nell’ambito della presentazione della Giornata del Consumo consapevole di qualità, un’iniziativa istituzionale che mira a promuovere una cultura del consumo consapevole, informato e positivo, oggetto di una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati su proposta di Alberto Luigi Gusmeroli.

“La campagna partirà il 27 aprile e sarà attiva nei nostri negozi fino al 30 giugno, coinvolgendo tutti i punti vendita della catena e i bar Atlantic. Saranno presenti materiali informativi con messaggi chiari, lineari e immediati legati al concetto del bere responsabilmente. Vogliamo infatti trasmettere un messaggio fondamentale: quantità diverse di vino, birra e superalcolici possono contenere la stessa quantità di alcol. Per questo informeremo i nostri consumatori attraverso materiali sugli scaffali dedicati, mentre contenuti analoghi saranno trasmessi anche sugli schermi dei bar Atlantic. A ciò si affiancherà una campagna digital sui canali social di Esselunga”, ha aggiunto.

“Infine, il 10 giugno è previsto un momento dedicato: in una selezione di punti vendita, ciascuno rappresentativo delle sette regioni in cui siamo presenti, saranno attivate iniziative con personale formato di DrinkIq, che presenterà ai clienti i contenuti della campagna e li inviterà a compilare un questionario anonimo, composto da dieci domande, pensato per aiutarli a comprendere le proprie abitudini di consumo”, ha concluso.