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23 Apr 2026 25 aprile, come cambia il servizio Aprica sul territorio in occasione della festività
Cronaca

25 aprile, come cambia il servizio Aprica sul territorio in occasione della festività

Svolgimento regolare dei servizi di raccolta per la maggior parte dei rifiuti, mentre sarà sospesa la raccolta dei pannolini e quella degli sfalci

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In occasione della festività del 25 aprile, Aprica comunica le variazioni al servizio di raccolta rifiuti per Cremona e nei comuni di Cappella de’ Picenardi, Cella Dati, Gabbioneta-Binanova, Pescarolo ed Uniti e San Daniele Po.

Sabato 25 aprile le raccolte di indifferenziato, organico, carta, imballaggi in plastica, vetro e metalli si svolgeranno regolarmente. Sono invece sospese le raccolte di pannolini e di sfalci e potature.

Il servizio di spazzamento verrà effettuato con orario festivo e la Piattaforma Ecologica di via Carpenella resterà chiusa al pubblico. Ulteriori informazioni sui servizi di Aprica possono essere consultate nella sezione dedicata ai cittadini del sito (www.apricaspa.it), sull’App Puliamo e tramite il numero verde 800.437678.

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