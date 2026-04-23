In occasione della festività del 25 aprile, Aprica comunica le variazioni al servizio di raccolta rifiuti per Cremona e nei comuni di Cappella de’ Picenardi, Cella Dati, Gabbioneta-Binanova, Pescarolo ed Uniti e San Daniele Po.

Sabato 25 aprile le raccolte di indifferenziato, organico, carta, imballaggi in plastica, vetro e metalli si svolgeranno regolarmente. Sono invece sospese le raccolte di pannolini e di sfalci e potature.

Il servizio di spazzamento verrà effettuato con orario festivo e la Piattaforma Ecologica di via Carpenella resterà chiusa al pubblico. Ulteriori informazioni sui servizi di Aprica possono essere consultate nella sezione dedicata ai cittadini del sito (www.apricaspa.it), sull’App Puliamo e tramite il numero verde 800.437678.

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