Cremonese, le possibili scelte di mister Giampaolo per la sfida con il Napoli

Si avvicina la difficile trasferta di Napoli per la Cremonese. Una sfida sulla carta proibitiva per i grigiorossi, che però non hanno scelta e sono chiamati in questo finale di campionato a dare tutto per cercare di conquistare più punti del Lecce, che in apparenza può contare su un calendario più abbordabile.

Marco Giampaolo e il suo staff non hanno avuto molti giorni per preparare insieme alla squadra il match contro la compagine campione d’Italia in carica, inoltre l’allenatore grigiorosso anche per questo impegno non avrà tutta la rosa a disposizione.

Dal primo minuto, Giampaolo dovrebbe schierare una formazione disposta di nuovo secondo un 4-2-3-1. Audero difenderà la porta della Cremonese, mentre nel ruolo di terzini dovrebbero partire Terracciano a destra e Pezzella a sinistra. La coppia di centrali difensivi, invece, dovrebbe essere composta da Baschirotto e Luperto.

Davanti alla difesa rientrerà Maleh, che ha scontato le due giornate di squalifica, accanto a Grassi, con Bondo che dovrebbe partire quindi dalla panchina. Sulla trequarti non dovrebbero esserci dubbi sulle presenze di Vandeputte a sinistra e Bonazzoli al centro, mentre a destra Floriani Mussolini sembra leggermente in vantaggio rispetto alle alternative Zerbin e Barbieri.

Nel ruolo di prima punta dovrebbe partire titolare Sanabria anche contro il Napoli. Vardy, infatti, è ancora indisponibile per infortunio. Okereke e Djuric, invece, dovrebbero trovare spazio a gara in corso, partendo quindi dalla panchina.

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