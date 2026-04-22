La Cremonese si prepara ad affrontare un Napoli a caccia di un pronto riscatto

Pochissimo tempo a disposizione della Cremonese per prepararsi al prossimo impegno di campionato, perché venerdì sera alle ore 20:45 è già tempo di tornare in campo a Napoli. Un match difficilissimo per i grigiorossi, che però hanno un assoluto bisogno di punti per riuscire a battere il Lecce nella volata salvezza.

La squadra campana è reduce da una brutta sconfitta tra le mura amiche (l’unica rimediata in questa stagione di Serie A) contro la Lazio. Un ko che ai partenopei è costato l’aggancio al secondo posto da parte del Milan. Contro la Cremonese, quindi, la squadra allenata da Antonio Conte cercherà un pronto riscatto.

Ai grigiorossi servirà una prestazione perfetta in fase difensiva e cinica al massimo in fase offensiva, nel tentativo di sfruttare quelle poche occasioni che il Napoli concederà. Un compito sicuramente non facile, ma a questo punto della stagione, con un obiettivo così importante come la salvezza da raggiungere, serve anche andare oltre i propri limiti.

Allo stadio “Diego Armando Maradona” in questo campionato il Napoli ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (quella già citata dell’ultimo turno contro la Lazio), segnando 26 gol e incassandone solamente 15. Solo l’Inter ha ottenuto più punti dei campani tra le mura amiche.

Giampaolo riavrà a disposizione Maleh a centrocampo dopo la squalifica, ma dovrà rinunciare ancora a due elementi importanti come Thorsby e, soprattutto, Vardy in attacco. Per la squadra di Conte, invece, dovrebbe rientrare Rrahmani in difesa, ma saranno assenti ancora Di Lorenzo, Vergara e Neres. Potrebbero partire ancora tutti dall’inizio i “Fab Four” (McTominay, De Bruyne, Anguissa e Lobotka), ma si tratta di una formula che non ha convinto contro la Lazio, quindi attenzione alle possibili mosse a sorpresa dell’allenatore del Napoli.

A proposito di Antonio Conte, le voci che lo vogliono sulla panchina dell’Italia sono sempre più insistenti, tanto che qualcuno considera questa eventualità un elemento di disturbo in casa Napoli in questo finale di stagione. Ma è fuori discussione che la Cremo venerdì sera si troverà di fronte una vera e propria corazzata, i campioni d’Italia in carica. E’ chiaro quindi che ai grigiorossi servirà un’impresa per strappare punti al “Maradona”.

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