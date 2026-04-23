Due mezzi per la mobilità garantita donati a La Città dell’Uomo e Auser

Pmg Italia Società Benefit, grazie alla stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e con 30 imprese del territorio, ha consegnato alle Associazioni La Città dell’Uomo e Auser un mezzo ciascuna – modello Fiat Doblò – entrambi attrezzati per il trasporto di persone anziane, con disabilità e fragilità.

La consegna è avvenuta in Piazza del Comune, mentre gli attestati di ringraziamento a chi ha contribuito alla buona riuscita di questa impresa solidale sono stati assegnati nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale. Erano presenti l’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna, in rappresentanza dell’Amministrazione, Michelangelo Porciello e Virginio Mortini per Pmg Italia Spa, Paola Mosa, presidente dell’Azienda Sociale del Cremonese affiancata dal Direttore Generale Andrea Barzanti, Giuseppe Ballestriero, presidente de La Città dell’Uomo, Giuseppe Taino, presidente di Auser, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare l’iniziativa.

L’Azienda Sociale del Cremonese ha provveduto alla donazione di un mezzo ad Auser grazie al contributo di 17 sponsor; il Comune di Cremona ha invece donato l’altro mezzo a La Città dell’Uomo insieme a 13 sponsor.

L’Assessora Della Giovanna ha ringraziato tutti coloro che si sono attivati per raggiungere questo importante obiettivo, sottolineando quanto sia importante mostrare sensibilità per le fragilità altrui. In Sala dei Quadri, poco prima della consegna degli attestati di ringraziamento agli sponsor, i promotori hanno evidenziato quanto la città di Cremona si sia di nuovo confermata attenta ai bisogni delle persone più fragili.

La collaborazione con Pmg Italia è nell’ambito dell’integrazione collaborativa tra pubblico e privato prevista dalla “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto sociale e di accompagnamento.

Da oltre dieci anni il Comune di Cremona sta portando avanti la collaborazione con il Progetto di Mobilità Garantita, che presenta contenuti ad alto valore etico e sociale, attorno alla quale si mobilitano le migliori risorse della comunità verso un obiettivo comune: consentire alle persone di partecipare attivamente alla vita della società. I nuovi mezzi donati alle associazioni vanno proprio in questa direzione. Il progetto prevede servizi di trasporto sociale e di accompagnamento di vario tipo: scuola, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civici, e tanti altri.

Il Progetto Mobilità Garantita può proseguire per altri anni grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine a un’iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità. Il finanziamento dei veicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio, è infatti possibile grazie alla locazione da parte delle aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli.

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