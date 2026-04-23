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Incidente a Barletta, due morti e cinque feriti

(Adnkronos) – Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un grave incidente accaduto questa sera tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Due feriti sono stati portati all’ospedale di Barletta, altri due all’ospedale di Andria e per un quinto è intervenuto l’elisoccorso. 

Secondo quanto precisano fonti sanitarie, le due vittime sono un uomo di 68 anni, F.B., e una donna di 61, S.C.. I feriti sono due ragazzi di 21 anni, di San Ferdinando, una donna di 64 anni, di Margherita di Savoia e un ragazzo di 18 anni, di San Ferdinando, quest’ultimo in codice rosso. Il ferito soccorso con l’elicottero è stato portato agli Ospedali Riuniti di Foggia. 

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