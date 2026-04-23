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Macron, addio alla politica: “Lascio quando scade mandato da presidente”

(Adnkronos) – Emmanuel Macron annuncia l’addio alla politica una volta scaduto il suo secondo mandato all’Eliseo il prossimo anno. Il presidente della Francia ufficializza la decisione mentre dialoga con alcuni studenti franco-ciprioti a Nicosia, dove si trova per partecipare al vertice informale dei leader Ue, secondo quanto si vede in un video postato sull’account X dell’Eliseo. Interrogato sui motivi per cui ha voluto diventare presidente, Macron ha confidato che non era “tanto un progetto di carriera”. E poi ha aggiunto: “Non ho fatto politica prima, non ne farò dopo”.
 

All”inizio, ha raccontato agli studenti, “ho consigliato altri presidenti e sono stato anche ministro, e poi mi sono detto che si potevano cambiare le cose più energicamente, più velocemente” andando all’Eliseo. Diventare presidente, ha concluso, era il modo migliore “per battersi perché il mio Paese e la nostra Europa avanzassero e difendessero i valori nei quali credo”.  

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