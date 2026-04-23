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Magis, Testa: “Crescita forte nel settore delle rinnovabili”

(Adnkronos) – “Come Gruppo Magis diamo lavoro a tante imprese e tante persone sul territorio veneto. In questa fase, inoltre, abbiamo scelto di aumentare i nostri trasferimenti nei confronti del non profit e di chi assiste le persone in difficoltà economica e diamo dividendi ulteriori ai Comuni allo stesso scopo. L’altro valore è quello di essere usciti da una dimensione di galleggiamento, spesso tipica di queste aziende, e di essere passati ad una fase di crescita forte nel settore delle rinnovabili”. A dirlo Federico Testa, Presidente Gruppo Magis, alla conferenza stampa, organizzata da Gruppo Magis presso la propria sede a Verona, per presentare i risultati finanziari e di sostenibilità raggiunti dal Gruppo a fine 2025.  

“Penso ad esempio alla geotermia, che vogliamo sviluppare, o al convogliamento nella nostra rete di teleriscaldamento del calore prodotto dall’acciaieria Pittini sul lungo Adige. Stiamo provando a fare lo stesso anche nel vicentino – spiega – dove ci sono altre due acciaierie, al fine di non disperdere quel calore, abbassando l’inquinamento e migliorando anche i nostri conti”.  

“Ci impegniamo, e lo abbiamo sempre detto, a garantire ai nostri clienti la migliore offerta di medio periodo, ossia garantendo il più possibile i prezzi costanti nel tempo, diversamente da come accade in altri contesti in cui per due mesi si offre energia a prezzi stracciati per poi, scaduto quel termine temporale, vanificare il risparmio con una tariffa superiore -. precisa – È poi naturale che molto dipende da cosa succede su larga scala. Noi non possiamo determinare cosa succede nelle alte sfere”. 

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