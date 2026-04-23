Portesani: "Il Comune aggiorni e renda pubblico l'elenco dei liutai professionisti"

‘Novità a Cremona’ ha depositato, con le firme di Alesandro Portesani (capogruppo) e Cristiano Beltrami (consigliere), il primo ordine del giorno che accoglie le prime richieste arrivate dal mondo della liuteria alla lista civica cremonese.

“Nei giorni scorsi, spiega Alessandro Portesani, dopo le dure polemiche tra il sindaco Andrea Virgilio e il mondo liutario abbiamo deciso di passare dalle chiacchiere ai fatti. E’ stata aperta una casella di posta per metterci in ascolto di questo fondamentale mondo artistico ed economico della città. E subito abbiamo avuto una risposta in termini di partecipazione e oggi trasformiamo le promesse in fatti concreti. Presentiamo questo ordine del giorno che ricalca le richieste dei liutai: ovvero quello aggiornare e diffondere l’elenco dei liutai professionisti anche come rafforzamento degli strumenti di trasparenza e tutela della nostra liuteria”.

“In questo nostro documento, che dovrà essere votato da tutte le forze politiche – prosegue il capogruppo di Novità a Cremona – vogliamo impegnare, con un voto palese, il Sindaco e la Giunta: a richiedere formalmente alla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia l’elenco aggiornato dei liutai professionisti iscritti con sede operativa nel territorio del Comune di Cremona. Non solo. Chiediamo agli amministratori di promuovere, in raccordo con la Camera di Commercio e in coerenza con la normativa regionale vigente, l’aggiornamento periodico e la pubblicazione di tale elenco e garantire l’immediato aggiornamento dell’elenco esposto presso le vetrine dell’info point e dell’ufficio informazioni turistiche di via Baldesio”.

“E ci sono altri punti importanti – sottolinea il consigliere Beltrami – come: rendere l’elenco accessibile anche in formato digitale attraverso il sito istituzionale del Comune e altri canali di comunicazione pubblica; valutare forme di integrazione e coordinamento con l’elenco regionale delle imprese artigiane di liuteria, al fine di assicurare coerenza, aggiornamento e riconoscibilità a livello territoriale e nazionale”.

“Ma ciò che ci sta più a cuore – conclude Portesani – è chiarire quale sia, ad oggi, la strategia complessiva dell’Amministrazione in materia di tutela, valorizzazione e promozione della liuteria cremonese e quali strumenti operativi intenda adottare per garantirne qualità, autenticità e riconoscibilità nel contesto nazionale e internazionale”.

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