Ucraina, il principe Harry in visita a sorpresa a Kiev

(Adnkronos) – Il principe Harry è arrivato a Kiev, in Ucraina, oggi giovedì 23 aprile, per una visita che non era stata annunciata. A riferirne, sui social, è stata l’agenzia governativa ucraina Centro contro la disinformazione. Sempre sui social il gestore della rete ferroviaria del Paese ha pubblicato un video dell’arrivo in treno di Harry.

Il principe ha visitato l’Ucraina più volte per mostrare il suo sostegno ai soldati che combattono l’invasione della Russia dal 2022. “È bello essere di nuovo in Ucraina”, ha dichiarato.

È previsto che il duca del Sussex, per la terza volta in Ucraina dall’inizio della guerra, intervenga al Kyiv Security Forum.

Il principe ha anche in programma di incontrare gli artificieri della charity HALO Trust, organizzazione che ha beneficiato del sostegno della madre, la principessa Diana.

Intantoo le autorità ucraine hanno annunciato la morte di due persone e il ferimento di altre otto negli ultimi attacchi sferrati dalla Russia contro il territorio del paese. Mosca intanto denuncia la morte di una persona in un attacco ucraino. “Due persone sono morte e otto sono rimaste ferite…Una persona risulta ancora dispersa”, ha dichiarato su Telegram Oleksandr Ganzha, capo dell’amministrazione regionale di Dnipro. Tra i feriti figurano due bambini di nove e quattordici anni che sono stati ricoverati in ospedale, ha aggiunto Ganzha.

Nella regione sud-occidentale russa di Samara, un attacco ucraino ha causato un morto, secondo quanto riferito su Telegram dal governatore regionale Vyacheslav Fedorischev. Il ministero della Difesa russo ha intanto dichiarato di aver intercettato 154 droni ucraini.