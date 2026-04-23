Università Cattolica, futuri diplomatici e nuovo studentato nella "Piazza" di CR1

Cremona e Università Cattolica, un rapporto che in oltre quattro decenni è cresciuto attraverso nuovi corsi di laurea, nuove strutture, investimenti. Un impegno che ha portato all’aumento delle iscrizioni, l’inaugurazione della nuova sede e l’avvio dei corsi internazionali in inglese che stanno attirando molto interesse all’estero.

Anche per questo lo scorso weekend Cremona ha ospitato per la prima volta una serie di eventi che hanno consolidato il rapporto con l’ateneo: il Rettore Elena Beccalli ha illustrato il Piano strategico ed è stato presentato il nuovo studentato che da settembre troverà posto nella sede dell’ex Provveditorato agli studi di Cremona.

Per la prima volta, inoltre, la Toniolo Young professional association si è riunita fuori Roma. Si tratta di un sodalizio formato da oltre 120 ex studenti che, dal 2014, hanno ottenuto la borsa di studio dell’Istituto Toniolo, ente fondatore della Cattolica. Grazie a questo sostegno, finanziato dalla Fondazione Arvedi-Buschini, sono stati inseriti nelle strutture diplomatiche vaticane, con esperienze nelle sedi estere, da Ginevra a New York. Due sono state ospitate nella Piazza di CR1: Jessica Baroni e Denise Zahala entrambe di Cremona.

Collegati anche il professore Michele Lenoci del cda e del Comitato di Indirizzo dell’Istituto Toniolo e l’avv. Carlo Maria Marenghi responsabile dei Borsisti per conto dell’Istituto e co-ideatore del Fellowship Program Toniolo. In studio con il curatore della Piazza Giovanni Palisto anche il coordinatore delle attività scientifiche del campus S.Monica Lorenzo Morelli.



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