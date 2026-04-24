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Ascolti tv, ‘Uno Sbirro in Appennino’ su Rai1 vince il prime time di giovedì 23 aprile

(Adnkronos) – La fiction ‘Uno Sbirro in Appennino’, in onda ieri su Rai1 domina il prima time , con 3.171.000 spettatori e il 20,1% di share. , degli ascolti tv di ieri giovedì 23 aprile. Medaglia d’argento per Canale5 che con ‘Forbidden Fruit’ ha interessato 1.917.000 spettatori e il 13,4% di share mentre Italia1 con ‘Le Iene’ ha intrattenuto 1.130.000 spettatori raggiungendo il 9% di share. 

Fuori dal podio troviamo ‘Splendida cornice’ su Rai3 con 1.020.000 spettatori (6.6% share) mentre ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 ha registrato 932.000 spettatori (7% share). Seguono La7 con ‘Piazzapulita’ (874.000 spettatori, 6,7% share); Rete4 con ‘Dritto e Rovescio’ (760.000 spettatori, 6% share); Tv8 con ‘Innocenti bugie’ (239.000 spettatori, 2% share) e Nove con ‘Chernobyl – Nuove Verità’ (228.000 spettatori, 1,4% share). 

In access prime time Rai1 supera Canale 5: ‘Affari tuoi’ ha incollato allo schermo 4.962.000 spettatori (24,2% share) mentre ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.733.000 spettatori (23,1% share). 

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