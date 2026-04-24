Elezioni a Volongo, colpo di scena: Piccinini si ricandida a guidare il paese
"Non sono uno che molla, si riparte" ci ha raccontato l'ex Sindaco, sostituito dallo scorso ottobre da un commissario prefittizio
Colpo di scena a Volongo, dove mancano ormai poche ore alla scadenza per la presentazione di liste, nomi e candidature in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.
A rilanciare la propria candidatura, in modo in parte inatteso, è Giovanni Piccinini, già sindaco del Comune cremonese dal 2024 fino al commissariamento dello scorso ottobre.
Piccinini sarà alla guida della lista “Svolta per Volongo”.
“Non sono uno che molla – racconta –. Sono pronto a rimettermi in gioco. Non mi sono dimesso e non sono decaduto: sono stati altri a voler far cadere l’amministrazione. Ora si riparte”.
Quelle di maggio saranno elezioni amministrative anticipate: nel maggio 2025, infatti, sei consiglieri dell’unica lista in consiglio si erano dimessi, aprendo una crisi del piccolo governo locale. Da lì lo scioglimento del consiglio comunale e l’arrivo del commissario prefettizio, il viceprefetto Stefano Antonio Musarra.
Ora è conto alla rovescia per capire il quadro definitivo. Piccinini correrà da solo, come già accaduto nel 2024, o ci sarà spazio per altre candidature? La conferma arriverà entro il mezzogiorno di domani, con la chiusura ufficiale dei termini per la presentazione delle liste.